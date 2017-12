Gravi ustioni per due coniugi in Umbria

PERUGIA, 30 DIC – Due coniugi dono rimasti gravemente ustionati in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovavano in una casa vacanza di Gubbio. Secondo le prime informazioni raccolte da fonti sanitarie – tutte le operazioni sono state coordinate dalla centrale unica del 118 di Perugia – i due, marchigiani, 60 anni il marito e 54 la moglie, stavano preparando la cena e sarebbero rimasti coinvolti in un’esplosione – hanno riferito anche i vigili del fuoco – dovuta a una fuga di gas. L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati di Cesena. La donna, con l’elisoccorso, è stata portata stamani in un centro di Verona, per la mancanza di posti disponibili in strutture più vicine. I due avrebbe riportato ustioni agli arti e parzialmente al volto.

