GRECIA COLMENARES IN ITALIA. SCELTA NAPOLI COME LOCATION PER UN INCONTRO CON I FAN

Ormai ci siamo: un sogno fortemente voluto si sta realizzando. La diva indiscussa delle telenovelas, la bionda e bellissima Grecia Colmenares torna, dopo tantissimi anni, in Italia e ha scelto fortemente la città di Napoli per incontrare i suoi fan che arriveranno da tutta Europa. Il Gran Galà, Una Notte a Napoli, si svolgerà sabato 12 maggio, a partire dalle ore 20,30, presso il ristorante La Bersagliera (Borgo Marinaro, 10-11, Banchina Santa Lucia). Un’occasione unica, imperdibile, per conoscere e per trascorrere qualche ora con la regina di un genere televisivo che in Italia appassiona milioni di persone. L’indimenticata interprete di serie Cult come Maria, Topazio, Manuela, Milagros atterrerà a Napoli con tante sorprese per i suoi fan e con molti progetti lavorativi che svelerà in anteprima durante la serata di gala. Emozione alle stelle per la nostra amata Grecia che dai social sta testimoniando la sua gioia di ritornare in Italia postando fotografie e filmati in cui si dichiara felicissima di questa festa partenopea. Durante la serata, presentata dal giornalista Antonio D’Addio, ci sarà un bel momento artistico in cui la regina della canzone napoletana, Ida Rendano, interpreterà alcune perle della tradizione classica partenopea e intonerà un pezzo che lascerà la Colmenares senza parole. L’evento, che è un’iniziativa del Fan’s Club ufficiale di Grecia ideato e gestito da Giovanni Ruggiero, sarà presentato alla stampa e agli addetti ai lavori venerdì 11 maggio, alle ore 18,00, presso la Bersagliera di Napoli. Una Notte Magica con Grecia Colmenares è stata promossa da Nicola Rinaldi, dello staff Ri.Fe.Al Sicurezza e da Enzo Nasillo. Un grazie alla signora Claudia Core della Bersagliera per la sua disponibilità.