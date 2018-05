DOMANI GRETA & THE WHEELS LIVE AL SANCARLUCCIO

La giovane band torna a teatro in sestetto per la rassegna SoundFly Night

La musica cantautorale va a teatro con giovani talenti. Un mix di qualità che sembra proseguire la virata rivoluzionaria della città verso un ascolto attento e maturo della musica. Domani, giovedì 10 maggio, alle ore 21, Greta & The Wheels, giovane gruppo partenopeo, si esibirà in sestetto al teatro Sancarluccio (via San Pasquale a Chiaia, 49 – ingresso 12€) nell’ambito della rassegna SoundFly Night nata da un’idea del direttore artistico Bruno Savino e di Roberto Tabacchini.

Greta Zuccoli (voce), Lorenzo Campese (tastiera e voci), Emiliano Attolini (chitarra), Caterina Bianco (violino), Marco Maiolino (basso), Carlo di Gennaro (batteria), porteranno in scena la loro musica new-folk dal sapore nordeuropeo. È passato appena un anno dall’uscita del primo lavoro, l’omonimo EP, e già le note dei singoli “Darwin” e “Swinging in the town” sembrano aver imboccato la pista di decollo.

Reduce dalla partecipazione al programma “Grazie dei Fiori”, in onda in prima serata su Rai 3 e condotto da Pino Strabioli, sulla storia del Festival di Sanremo, in cui la band ha reinterpretato il successo di Nilla Pizzi, omaggiando l’artista con una versione nuova e raffinata del pezzo, “Greta & The Wheels” riproporrà in teatro questa ed altre reinterpretazioni insieme ai brani del primo lavoro autoprodotto. Per soffiare sulla candelina del primo compleanno non mancheranno inediti che anticiperanno il prossimo disco ancora in fase di scrittura e intorno al quale cresce sempre di più l’attesa.