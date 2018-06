GRILLO “AZZANNA” AMENDOLA:”INTELLETTUALE FROU FROU CAMPA CON GIOCO D’AZZARDO…”

L’analisi del voto post amministrative di Beppe Grillo è contro “gli intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E ancora: “Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie”. Quindi la replica all’attore Claudio Amendola e allo scrittore Edoardo Albinati che hanno criticato nei giorni scorsi le politiche sull’immigrazione del governo Lega-M5s. Il garante del Movimento, da tempo defilato rispetto alla cronaca, è intervenuto sul blog con un post di commento dopo i risultati dei ballottaggi dello scorso weekend e alla luce delle prime reazioni sull’esecutivo Conte. “Sono Imole Amare (un pensiero per l’intellighenzia della “sinistra” italiana)”, è il titolo della riflessione firmata dal comico e, come ormai d’abitudine, “dal suo neurologo”.

LE DICHIARAZIONI

“Macron ci insulta pure lui”, ha attaccato Grillo partendo dalle tensioni con il presidente della Repubblica francese, “e tutti quanti confidano nelle differenze fra noi e la Lega perché sono come fantasmi che non riescono a toccare palla nel mondo reale: non gli resta che sfogarsi e invocare disgrazie, come quel premio Strega che si augurava morisse un bambino sull’Aquarius, credevo fosse soltanto un brutto scherzo del web. Ma dopo neppure 10 giorni si stanno albinatizzando tutti quanti, una trasformazione che fa pensare più al finale di mezzogiorno e mezzo di fuoco che ad un paese ed un partito democratico. Gente che campa pubblicizzando il gioco d’azzardo augura a noi ogni male possibile, non vogliono vivere in un paese con i porti chiusi (forse temono qualche bisca di stato in meno)”. Il primo riferimento è appunto allo scrittore Albinati, mentre il secondo ad Amendola. Il primo è finito al centro di alcune polemiche con il governo a metà giugno: Salvini infatti ha postato un video dove diceva di aver desiderato “che morisse qualcuno sulla nave Aquarius” per vedere che cosa avrebbe fatto il governo, mentre Amendola, che interpreta uno spot sulle scommesse, due giorni fa ha sostenuto di non voler vivere “in un Paese che chiude i suoi porti”.