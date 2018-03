Grillo, epoca mio Vaffa forse è finita

ROMA, 1 MAR – “L’istruzione, la scuola dell’obbligo, io che ho parlato per tutta la vita ho speso, 60 mila parole al giorno, per 40 anni, capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa, forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire.”. Lo scrive, in un post sul suo blog Beppe Grillo che aggiunge: “Qual è la verità? Sto impazzendo, sto impazzendo, fate veloce a fare un governo perché io sto impazzendo”.

