GRILLO SHOW:”ABOLIRE ELEZIONI, I PARLAMENTARI GLI SCEGLIEREMO COSÌ” COMMENTA 👇🏻

Il sistema parlamentare fondato sulle elezioni popolari “è rotto, non funziona. Perché allora non cambiare e scegliere le persone che andranno in Parlamento sorteggiandole?”. La proposta, non si capisce bene se sia una provocazione o un vero e proprio progetto politico, arriva da Beppe Grillo. Per uscire dall’impasse, afferma il leader M5s, “io un’idea ce l’ho: il suo nome tecnico è sortition. Il nome comune è selezione casuale”.

L’IDEA

“L’intuizione è di un certo Brett Hennig ed è molto semplice: selezioniamo le persone a sorte e le mettiamo in Parlamento. Sembra assurdo, ma pensateci un attimo. La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune. Sarebbe un microcosmo della società”. Tuttavia, ha continuato, “ci sarebbe un importante effetto collaterale: se sostituissimo le elezioni con il sorteggio e rendessimo il nostro Parlamento veramente rappresentativo della società, significherebbe la fine dei politici e della politica come l`abbiamo sempre pensata. Non è così pazza come idea. La selezione casuale è stata un elemento chiave del modo in cui si è svolta la democrazia nell’antica Atene”.