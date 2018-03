Grillo,decidere quale direzione prendere

ROMA, 21 MAR – “Alcune volte non riflettiamo sul fatto che in fondo siamo tutti sulla stessa barca, e questa barca punta sempre in avanti, inesorabile. Non possiamo fermarla, né rallentarla, possiamo però orientarla, decidere che direzione farle prendere”. Lo scrive Beppe Grillo in un post sul blog. “Se quello che ci attende è il domani, allora possiamo decisamente decidere che futuro avere. Ed è oggi che dobbiamo prendere queste decisioni. É di vitale importanza”, scrive Grillo senza fare alcun riferimento esplicito al contesto politico.

