Bambini salvati dalla grotta, stanno bene ma restano in quarantena

Procede regolarmente la convalescenza per i ragazzi salvati dalla grotta. Un incubo terminati per i poveri dodici piccoli atleti e il loro allenatore tratti in salvo in Thailandia dopo 18 giorni in una grotta. Secondo fonti locali, dovrebbero esseri dimessi dall’ospedale giovedì prossimo. Ha spiegato il ministro della Salute, i ragazzi restano in quarantena per evitare infezioni debilitanti.

Un nuovo video li riprende felici.

Per assicurare la popolazione, è stato divulgato un nuovo video che li immortala in un momento di allegria, mentre elencano la lista dei cibi che vorrebbero mangiare. Coperti dalle maschere protettive, i ragazzi seguono le cure e i medici hanno chiarito che occorrono ancora alcuni giorni di stretto monitoraggio sulle loro condizioni psico-fisiche per ritornare al meglio delle loro potenzialità mentali e corporee.