Piscina evacuata, paura tra i clienti della struttura. Sul posto ingente dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine

Paura stamattina in una piscina a Grugliasco in corso Tornino 80. Nella piscina comunale gestita dalla società Rari Nantes è sorto un problema che ha richiesto l’evacuazione dei locali. Come riporta torinotoday, secondo le prime informazioni durante un intervento di sanificazione delle acque potrebbe essersi verificato un incidente con alcuni reagenti che avrebbe scaturito il formarsi di alcune esalazioni sospette. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo batteriologico.