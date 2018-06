«GUARDA QUESTA RAGAZZINA PROMETTE BENE» NEI LORO PC MIGLIAIA DI SCATTI DI ADOLESCENTI

Quattro persone trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico sono state arrestate, mentre altre 18 persone sono state indagate a piede libero in un’operazione condotta dagli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

GLI INQUIRENTI

Nell’ambito dell’operazione, eseguita al termine di indagini durate alcuni mesi, gli investigatori hanno eseguito perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche.