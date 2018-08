«Ha la pancia, brigadiere» Come in un film della Loren evita il carcere perché incinta: ben 9 figli

«Ha la pancia, brigadiere» Come nel film della Loren evita il carcere perché incinta: ben 9 figli

Ricordate Ieri, oggi e domani di Mastroianni? Beh la storia si ripete ma non sul grande schermo, bensì nella vita reale. «Tanto non farò un giorno di galera, sono incinta, come tutte le altre volte». Una storia che i carabinieri della compagnia Roma Centro conoscono bene. Anche perché Vasvija Husic, rom bosniaca di 32 anni, senza fissa dimora, la ripete da tempo, ogni volta che viene bloccata nelle fermate della metropolitana dopo aver derubato i turisti. Questa volta i militari della stazione Vittorio Veneto dell’ Arma l’ hanno sorpresa in flagrante sul marciapiede di Termini mentre soffiava il portafoglio a uno straniero. È stata bloccata e portata in caserma.

La vicenda

Incinta da poche settimane, e già madre di nove figli, «Madame furto», come è stata ribattezzata dagli investigatori, è comparsa ieri mattina davanti al gip che non solo ha convalidato l’ arresto ma ha anche disposto la reclusione della trentenne nel carcere di Rebibbia. Da dove, comunque, la donna potrebbe uscire entro breve, come le altre volte, visto il suo stato di salute. Ma a colpire è il periodo che la rom deve scontare dietro le sbarre sempre per furto: 17 anni e mezzo in dodici anni di carriera criminale. (Corriere della Sera)