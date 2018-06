HAI CAPITO AIDA?! ECCO QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO GRAZIE AL GF.

Che Aida Nizar sia una donna dalle mille risorse è fuori di dubbio…anche finanziarie! La donna che ama su vida, ama pure i soldi e in questi anni di reality deve aver messo da parte un bel gruzzoletto. È il quotidiano catalano ‘El Confidencial’ a fare i conti in tasca a Aida Nizar e svelare qualcosa in più sul suo misterioso patrimonio. Ciò che emerge dall’inchiesta del magazine spagnolo è che Aida Nizar avrebbe avuto a che fare con diverse proprietà immobiliari, dalla Giordania all’Inghilterra passando ovviamente per la sua adorata Spagna dove pare che nel corso degli anni abbia venduto circa sei case.

IL PATRIMONIO

Inoltre nel patrimonio di Aida Nizar ci sono da calcolare le numerose partecipazioni a programmi tv come Salvame, Supervivientes e ancora il GF Vip dove sembra abbia intascato 17mila euro a puntata saliti poi a 25mila dopo il ripescaggio.