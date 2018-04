Una modella australiana di 23 anni, Hanna Dikinson, ha finto di avere il cancro. Ha dichiarato di avere bisogno di cure costosissime all’estero. La realtà invece era un’altra: finanziava lussuosi viaggi con i soldi delle donazioni. La ragazza avrebbe truffato non solo i donatori, ma anche gli stessi genitori, due agricoltori, che hanno sostenuto le spese della figlia. E’ stata condannata a tre mesi di carcere per la vicenda.

Hanna ha finto per mesi

Tutto era iniziato nel 2012, quando Hanna mentì ai genitori, dicendo di avere un cancro operabile solo da specialisti all’estero, e contemporaneamente lanciò una raccolta fondi per pagare le fantomatiche cure in Thailandia e in Nuova Zelanda. Era riuscita a racimolare 42mila dollari australiani (circa 26mila euro) utilizzati poi per viaggi e divertimento.A scoprire l’inganno è stato uno dei generosi donatori, che aveva notato troppe foto di viaggi all’estero della ragazza e aveva espresso alla polizia i propri sospetti.