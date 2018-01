Hill in tonaca in tv e al cinema in moto

ROMA, 5 GEN – Uomo di poche parole. E’ anche questo il suo segreto da oltre da 40 anni, dai tempi western di E lo chiamavano Trinità e di Il mio nome è Nessuno, del suo successo oggi in tv. Il pubblico nel suo sguardo ceruleo riconosce l’autenticità delle persone perbene. E in fondo chi non sogna in questi tempi bui di esser salvato da uno spirito buono con il volto di Terence Hill. Torna il prete detective Don Matteo con l’undicesima stagione, insieme a Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, ma sono una valanga i cambiamenti in arrivo su Rai1 dall’11 gennaio, a cominciare da una ‘rivoluzione’ in caserma dove sbarca una capitano donna. Immutata la colonna portante il prete con la tonaca e il basco, che ama sfrecciare in bicicletta. Tra le guest star della serie prodotta da Lux Vide anche Carlo Conti. Ma a Pasqua Terence, al secolo Mario Girotti, arriva al cinema con un film da lui diretto – ‘Me ne vado per un po’ – dove lo vedremo in sella di una moto, una Harley Davidson: una “pellicola on-the road”.

