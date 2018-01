Hit parade, Ed Sheeran torna in vetta

ROMA, 12 GEN – Sull’onda del titolo di re del 2017, incoronato come artista che ha venduto di più in Italia con il suo Divide, Ed Sheeran torna in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni Fimi/GFK, che da inizio anno escludono l’ascolto in audio streaming free. Il cantautore inglese, primo anche tra i singoli con Perfect, scalza Vasco, secondo con Vasco Modena Park, il racconto del live dei record del luglio scorso, e Jovanotti con il nuovo album di inediti Oh, Vita!, anche lui con una posizione in meno rispetto a una settimana fa. Stabili al quarto posto La coppia inossidabile Mina Celentano con i duetti della loro lunga carriera, davanti ai Maneskin, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, con Chosen. Unica nuova entrata, al sesto posto, è Sick Side della Dark Polo Gang. Gli U2 perdono due posizioni e sono settimi con Songs of experience. Chiudono la classifica i Negramaro (Amore che torni), Cesare Cremonini (Possibili Scenari) e Coez (Faccio un Casino).

2018-01-12_1121772758