“HO DECISO, SCENDO IN CAMPO!” CORONA ANNUNCIA INGRESSO IN POLITICA.

“Entro in politica”

Che uscita quella dell’ex paparazzo Fabrizio Corona a 4 mesi dall’uscita dal carcere. “Non stimo le persone del nuovo governo e non reputo preparato il nuovo ministro della giustizia” – ha esordito Corona in un’intervista al Corriere della Sera, per poi proseguire – “Non escludo che tra dieci anni entro in politica. La legge Severino oggi non me lo permette, ma potrei fare un partito come Grillo, raccogliere consensi e poi mandare avanti un nome altisonante”. Poi, un accenno anche alle sue vicende giudiziarie: “Fabrizio Corona è vero nelle battaglie giudiziarie perché lì tiro fuori i miei principi e me la gioco alla pari con chi mi deve giudicare. Penso di essere stato una vittima della giustizia sotto tanti punti di vista, l’unico nel genere ad affrontare le avversità. E per questo oggi sono immortale, sono uno che dopo quattro cadute all’interno si è rialzato ed è diventato più famoso di prima”.

fonte: www.leggo.it