“HO MAL DI TESTA…” LE ULTIME PAROLE DI EMANUELE. LASCIA DUE BIMBI PICCOLI. RIP

E’ accaduto a Frosinone. Emanuele, una vita normale poi una morte improvvisa stronca i suoi sogni. Emanuele Steccò, 38enne padre di due bambini.

LA STORIA

Venerdì sera aveva accusato un forte mal di testa. Cose che capitano, aveva pensato, e magari passa con un semplice medicinale. Verso mezzanotte, però, è andato a farsi visitare all’ospedale di Colleferro. Sabato pomeriggio, persistendo il dolore, i medici hanno deciso il trasferimento a Roma. L’uomo è morto in ambulanza durante il trasferimento allo Spallanzani. Emanuele era titolare del Bar Steccò ad Artena e a inizio luglio avrebbe compiuto 38 anni ed era notissimo in paese. Lascia una compagna e due figli piccoli. La morte potrebbe essere dovuta ad una meningite da streptococco, quindi non contagiosa tanto che non è stata ordinata alcuna profilassi. L’autopsia chiarirà le cause.