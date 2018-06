I Genitori del piccolo avevano perso le speranze, il loro bambino era in coma da giorni. Ma il miracolo della vita….«Ha chiamato la mamma e il papà riferisce il sindaco Gastone Martorel che da domenica è in costante contatto con la famiglia del piccolo – È ancora sedato, ma sta reagendo positivamente alla cure. Con tutta la prudenza del caso, sembra che i medici abbiano detto ai genitori che, considerate le condizioni del bambino quando è arrivato in ospedale, questi segnali positivi sono un miracolo». Si è svegliato quindi dal coma il piccolo is oli 4 anni che fu colpito alla testa dal cancello dell’abitazione dei parenti. Ufficialmente, dall’ospedale, i medici fanno sapere che le condizioni del bambino sono stabili. I sanitari non hanno sciolto la prognosi. Il piccolo resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.