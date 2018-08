Mentre i soccorritori concludono le loro ricerche, la politica studia soluzioni rapide per riportare Genova alla normalità e la magistratura si appresta ad analizzare le cause e individuare i responsabili, il crollo del Ponte Morandi lascia la sua scia di morte sulle famiglie delle persone coinvolte.

Le storie sono tante, alla fine potrebbero essere più di trenta, e sono quelle di coloro che si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.

Il primo nome accertato è quello di Andrea Cerulli, camallo della Culmv e tifosissimo del Genoa: Andrea era socio del club Portuali Voltri che lo ha salutato con un post su Facebook; “Ciao Andre”, hanno scritto i suoi amici, pubblicando una foto che lo ritrae felice, con la maglia rossoblu addosso. La sua pagina personale è naturalmente invasa di messaggi di cordoglio di tutti quelli che lo conoscevano. Andrea stava andando in porto a lavorare, come faceva sempre.

Sul ponte c’era anche Luigi Matti, 35enne di Borghetto Santo Spirito: anche per lui sono iniziate subito le ricerche con il solito tam tam degli amici sui social network, fino alla drammatica certezza che Luigi era sul ponte al momento del crollo.

Nel crollo del ponte ha perso la vita anche Elisa Bozzo, una bella ragazza di Busalla: sul suo profilo tante belle fotografie di serate a ballare e tanti amici, che l’hanno ricordata con una sfilza di messaggi di cordoglio e tristezza, mista alla rabbia che non può essere repressa in momenti come questo.

Sul ponte, negli istanti fatali, anche una famiglia di Camporone, madre, padre e figlio sono tutti morti.

Uccisi dal Ponte Morandi anche due operai dell’Amiu che non si trovavano sul viadotto ma stavano lavorando nell’area sottostante, nell’isola ecologica che si trova nella zona di Genova Campi. “Ci stringiamo attorno alle famiglie coinvolte condividendo il loro profondo dolore. A tutti i colleghi – ha scritto il direttore generale dell’azienda, Tiziana Merlino – chiedo la massima collaborazione, pur consapevole della delicatezza del momento, per continuare a portare avanti il prezioso lavoro che ogni giorno Amiu porta in città. A maggior ragione oggi, in una Genova duramente colpita e messa in ginocchio”.