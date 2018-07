I ROM sgomberati minacciano gli italiani:”da stasera entreremo nelle vostre case e vi sbatteremo fuori….” sale ALLERTA.

Alta tensione tra i gruppi Rom sgomberati dalla Polizia nella giornata di ieri. Dopo la cacciata dal Camping River, i Rom si sono riversati davanti le villette della Tenuta Piccirilli sulla Tiberina, minacciando i proprietari. «Entreremo nelle case dei cittadini, da stasera, per fargli vedere cosa significa essere buttati in strada», «noi abbiamo promesso che da stasera gli entreremo in casa» alcune delle frasi degli sgomberati.

Il lavoro della Municipale

Gli uomini della Municipale si sono piazzati anche davanti ai cancelli delle case a ridosso del campo, per controllare che gli ultimi rom non forzino gli ingressi. Intanto, la sindaca Raggi ha dichiarato: «Proseguiamo con determinazione ad applicare il nostro modello – ha detto – Mettiamo fine a un sistema che per decenni ha emarginato le persone, creato disagi ai cittadini, sperperato centinaia di milioni di euro».

fonte: Leggo.it