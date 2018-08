«I TESTIMONI DI GEOVA mi hanno tolto le figlie e rovinato la vita» RIPUDIATA per una TRASFUSIONE

Grazia Di Nicola, una casalinga di 48 anni madre di quattro figli, vive a Colliano, un paesino in provincia di Salerno. Le sue convinzioni religiose l’hanno portata ad un passo dalla morte e, dopo una delicata operazione chirurgica in cui è stata necessaria una trasfusione di sangue, ha visto crollarle il mondo addosso. Umiliata da quelli che fino a poco prima erano i suoi “fratelli” di culto, Grazia teme adesso di perdere per sempre anche le sue stesse figlie. “I testimoni di Geova – afferma – sono una setta che sacrifica vite. Ho accettato una trasfusione di sangue e da allora la mia famiglia è distrutta. Le mie tre figlie sono andate via di casa e non vogliono più saperne di me”.

La storia di Grazia

Ha solo 11 anni quando rimane affascinata dalle riviste in cui si venera il culto a Geova. “Negli anni ’80, dopo il terremoto in Irpinia, dei testimoni di Geova vennero a casa nostra e ci dissero che quella tragedia era un segnale dell’imminente fine del mondo”. Il tempo passa, Grazia si sposa, diventa mamma ma i contatti con l’organizzazione religiosa proseguono. “Stavo attraversando una situazione familiare complicata. Avevo bisogno di Dio”, ricorda. Nel 2008 fa il suo ingresso nei testimoni di Geova. Da allora la sua vita cambia completamente: la sua casa diventa il luogo di riunioni sempre più frequenti in cui, a poco a poco, anche i figli vengono avviati allo studio dei testi religiosi. Prima il bambino, all’epoca di soli 5 anni, e poi anche le figlie femmine. “Mio marito non voleva, però, più si opponeva e più io abbracciavo il credo perché gli anziani mi dicevano che in realtà era Satana che mi ostacolava”. “Obbligano tutta la famiglia a far parte della setta perché ci convincono che solo i testimoni di Geova si salveranno dalla fine del mondo”, ammette adesso.