Iacona, temi veri in vista del voto

ROMA, 6 GEN – Presadiretta inforca la bici e porta il pubblico in giro per città virtuose come Pesaro, Firenze, Bolzano, ma anche nello smog di Roma per affrontare il tema della mobilità sostenibile: con “una puntata insolita e anche un po’ visionaria” Riccardo Iacona torna con il suo programma di inchieste, l’8/1 in prime time su Rai3. E in vista delle elezioni prova ad andare “al di là della demagogia che quasi sempre accompagna le proposte nelle campagne elettorali”, per proporre “temi veri nel dibattito politico”. ‘La bicicletta’ ci salverà’ è il titolo della prima puntata. “E’ una partita fondamentale per la salute pubblica – sottolinea Iacona -. Dimostreremo come funzionano i modelli virtuosi, da Pesaro a Bolzano, prima città italiana dove la maggioranza della popolazione si muove su due ruote, fino a Copenhagen e a Oslo, e come si potrebbe ridisegnare anche Roma, per farla tornare bella com’era”. Tra gli altri temi, le ‘morti evitabili’ in corsia, il cibo, l’omeopatia, la cooperazione italiana.

2018-01-06_1061670537