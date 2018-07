Iceberg gigante si arena a ridosso a un villaggio, paura tsunami

Un enorme iceberg si sta arenando alla deriva vicino un villaggio nella Groenlandia occidentale,

momenti di paura per la popolazione costretta alla evacuazione dei suoi abitanti.

Prepotente il rischio di essere travolti e sommersi dalle onde nel caso l’enorme montagna di ghiaccio dovesse spaccarsi. Fonti attendibili come la Bbc spiegano come l’iceberg incomba sulle case che sorgono su un promontorio nel villaggio di Inaarsuit, ma è radicato e non si è mosso nella notte come monitorato.

Paura Tsunami tra la popolazione.

E’ la prima volta, come affermano anche i funzionari locali, che si osserva un iceberg così grande.

L’allerta è anche per la presenza della centrale elettrica del villaggio e i serbatoi di carburante che sono vicini alla riva. Il cambiamento climatico ha contribuito a questi iceberg estremi che rischiano di diventare più frequenti, cosa che aumenta il rischio di tsunami.