ICTUS DA SALONE DI BELLEZZA. Donna resta paralizzata dopo alcuni trattamenti dal Parrucchiere. “Può succedere a tutte…”

Taglio e colore, come spesso le donne fanno dal parrucchiere. Ma per una donna di 47 anni di Glasgow quel trattamento, peraltro da 200 sterline, è stato un incubo: al suo termine ha accusato un ictus che l’ha paralizzata. E ora lei ha portato i proprietari del salone di bellezza in tribunale, chiedendo loro un maxi risarcimento da un milione di sterline. Quel giorno il parrucchiere di turno sottopose la signora a un trattamento di ben cinque ore, duranti i quali i capelli le furono lavati per ben sei volte in modo rude, provocandole – come confermato dai medici – un trauma al collo e un coagulo che ha ostacolato il normale afflusso di sangue al cervello. Il tutto ha provocato l’ictus, una forma di apoplessia nota proprio come “ictus da salone di bellezza”.

L’Ictus

Quando uscì dal parrucchiere, la sfortunata avvertì un forte mal di testa; mentre l’indomani le si annebbiò la vista e subì il crollo fisico. “Gli ictus provocati dai lavaggi dei capelli – parola di Jennifer Watson, avvocato specializzato in trattamenti estetici – non sono fatti inauditi, ci sono già stati alcuni casi analoghi in giro per il mondo. La causa intentata da Adele dovrà servire anche a far sì che il problema venga conosciuto maggiormente e che gli addetti ai lavori adottino misure di prevenzione efficaci”. Un incidente che poteva costarle la vita e che l’ha paralizzata a vita. Ora la donna non è più autosufficiente, oltre che impossibilitata a parlare e muoversi normalmente. Il dolore e la rabbia del marito:”Mi si spezza il cuore quando penso che non potrò mai risolvere il problema di mia moglie.