Igor, serata musicale per le vittime

BOLOGNA, 27 FEB – Una serata all’insegna della musica per ricordare Davide Fabbri e le altre vittime italiane e spagnole di Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic. Ad organizzarla ci sta pensando il comitato di amici del barista di Riccardina di Budrio, paesino del bolognese dove Fabbri abitava e gestiva il suo locale. L’evento, dal titolo ‘No al silenzio’, si terrà il 28 aprile al teatro consorziale di Budrio. Dalla Spagna arriveranno anche i colleghi dei due agenti della Guardia civil uccisi il 14 dicembre dal killer serbo e gli amici dell’agricoltore Luis Iranzo, anche lui assassinato da Igor. “Ci saranno anche alcuni familiari delle vittime spagnole – ha spiegato Augusto Morena, presidente del comitato amici Davide Fabbri – e sul palco si alterneranno musicisti, politici e giornalisti. Abbiamo invitato anche Luca Carboni e Gianni Morandi”. La serata è stata organizzata anche per raccogliere fondi per istituire una borsa di studio in memoria del barista ucciso il primo aprile 2017.

