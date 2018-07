Dichiarazioni Choc: “Dio mi ha ordinato di uccidere “, questo è quanto avrebbe affermato e confessato Igor Vaclavic, noto ai più come “Igor il russo”. L’uomo macchiatosi della morte di due agenti della Guardia Civil e di un agricoltore, è in carcere da dicembre .

A riportare la dichiarazione,la testata iberica La Comarca.

Una frase attribuita a Igor, come ha riportato la testata La Comarca: “Ho ucciso perchè me lo ha ordinato Dio”.

Durante i colloqui con gli esperti psicologi ha così detto, rispondendo a chi lo aveva interrogati per la terza volta, su richiesta del giudice . Intanto, per lui continua la detenzione in carcere.