II° edizione PREMIO CULTURA A COLORI alle eccellenze Campane

Napoli – Si terrà venerdì 11 maggio 2018, a partire dalle 10.00, alla Casina Pompeiana in Villa Comunale sulla Riviera di Chiaia a Napoli, con il patrocinio del Comune di Napoli, la presentazione del sesto numero della rivista cartacea di “Cultura A Colori”. Nell’ambito dell’evento presentato dalla giornalista Roberta D’Agostino, inoltre, si svolgerà la seconda edizione del “Premio Cultura A Colori, alle eccellenze campane”, dedicato proprio alle eccellenze del nostro territorio che si sono distinte nei vari settori culturali.

I premiati sono: l’attore FRANCESCO CICCHELLA; l’imprenditrice SONIA MORMONE; il nuovo presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania, TITTA FIORE; il presidente Odg, CARLO VERNA; il presidente Odg Campania OTTAVIO LUCARELLI e il presidente del Corecom Campania MIMMO FALCO; la libreria MOOKS MONDADORI; il TEATRO DIANA; il giornalista e scrittore LIVIO VARRIALE; il Dott. ALFONSO DE NICOLA dello staff medico della SSC calcio Napoli; la giornalista de Il Mattino CRISTINA CENNAMO; il giornalista di Metropolis RAFFAELE SCHETTINO; il Dott. FELICE ROMANO; la Dott.ssa LAURA RUSSO di Telefono Rosa.

Nel corso della mattinata sarà messo in scena un estratto dello spettacolo teatrale a cura di Roberta D’Agostino e Gianni Sallustro con gli allievi dell’Accademia Vesuviana del Teatro.

Fotografo ufficiale dell’evento Gaetano Sarno.

Si ringraziano gli sponsor: il supermercato Conad di Somma Vesuviana e Brusciano della famiglia D’Avino, lo store Frutta e dintorni di Pomigliano della famiglia D’Avino, il ristorante Tenuta San Sossio di Somma Vesuviana della famiglia Molaro, lo Chalet La Villetta a Somma Vesuviana di Salvatore Esposito, Ideal Tende a Mariglianella di Luigi Terracciano.

La rivista CULTURA A COLORI nasce come forma d’approfondimento, rispetto alla veste web già visibile all’indirizzo www.culturaacolori.it. Quest’ultima è aggiornata in forma di quotidiano con la copertura di notizie h24. La formula cartacea, invece, prevede una cadenza trimestrale. La sua distribuzione è nazionale, ma principalmente concentrata in Campania, Lazio e Lombardia. Tutti i punti di distribuzione sono in continuo aggiornamento sul nostro sito e suoi nostri canali social. Sono punti di ritrovo come: bar, ristoranti, librerie, teatri, edicole, ecc…

Gli argomenti trattati sono di vaia natura e vanno dall’attualità alla politica, dallo spettacolo alla salute, dalla tecnologia allo sport, ecc. Gli articoli sono scritti in modo semplice e diretto, per questo abbracciano una larga fetta di lettori di ogni età e grado di istruzione. All’uscita di ogni nuovo numero, la redazione garantisce la presentazione in Campania con un evento, invitando la stampa locale e personaggi di spicco. Lo scopo è pubblicizzare e far conoscere l’uscita di un nuovo numero grazie ai vari mezzi di comunicazione (radio, tv, carta stampata e giornali online). Durante l’evento, agli sponsor è concesso uno spazio, dove parlare dei propri prodotti e in più saranno oggetto di una video-intervista realizzata a copertura di uno speciale in onda su una rete televisiva locale.