IKEA lancia allarme:”è pericoloso riportatelo subito indietro…” Si tratta di questo prodotto.

Ikea ha ordinato l’immediato ritiro del distributore di acqua Lurvig per animali domestici, dal momento che vi è il concreto rischio che la testa del cane o del gatto che ne usufruiscono possa rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di soffocamento. Il colosso svedese del mobile, in una nota ha invitato i clienti a non utilizzare il distributore di acqua e a restituirlo in qualsiasi negozio della catena, dove riceveranno il rimborso. Il distributore è stato venduto in 15 mercati dal mese di ottobre 2017, data d’inizio delle vendite.

La segnalazione da parte dei clienti

La decisione della società dell’arredamento è arrivata in seguito a due segnalazioni relative ad altrettanti incidenti in cui i cani coinvolti sono rimasti con la testa incastrata nella campana del distributore di acqua e sono morti. “Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani. Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati. La sicurezza è la massima priorità per Ikea e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua Lurvig”, ha dichiarato Petra Axdorff, Business Area Manager di Ikea of Sweden AB. “Ikea ringrazia tutti i clienti per la comprensione”, conclude la nota.