Il 23 marzo Pm Bologna interrogano Igor

BOLOGNA, 9 MAR – Il giudice spagnolo ha dato l’ok: il 23 marzo i magistrati della Procura di Bologna potranno interrogare Norbert Feher nel carcere di Saragozza dove il serbo è detenuto. Nei prossimi giorni il Pm Marco Forte, titolare dell’inchiesta, e il procuratore capo Giuseppe Amato partiranno per il paese iberico per guardare negli occhi per la prima volta ‘Igor’, il killer accusato di due omicidi commessi l’1 e l’8 aprile nelle province di Bologna e Ferrara. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, era stato arrestato il 15 dicembre nella zona di Teruel, in Aragona, dove si nascondeva e dove prima di essere preso ha ucciso altre tre persone, un allevatore e due agenti della Guardia Civil: delitti di cui risponderà alla giustizia spagnola. Oggetto delle domande dei pm bolognesi, gli omicidi in Italia, ma probabilmente anche il periodo di latitanza e gli eventuali complici. Dopo di che l’indagine su Feher verrà chiusa e si chiederà il processo.

