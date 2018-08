IL BENEFATTORE MISTERIOSO. Compra la casa di un disabile all’asta: «Ora puoi viverci per sempre senza pagare nulla»

Il benefattore ha preteso di restare nell’anonimato: “Il bene si fa senza pubblicità”

Non chiamatelo angelo, non chiamatelo mecenate. Lui, anonimo livornese dalla grande sensibilità, ha semplicemente aiutato chi, in un momento di difficoltà, aveva urgente bisogno di un sostegno. Non un aiuto qualsiasi, sia chiaro. Il misterioso benefattore, venuto a sapere che un disabile stava per perdere la casa, ha deciso di comprarla per poi metterla a disposizione del primo proprietario. Ma andiamo per gradi. La vicenda, raccontata sulle pagine del Corriere.it, vede protagonista il 46enne Alessandro D’Oriano – disabile al 75 per cento che ha perso il lavoro e che doveva far fronte alle tante necessità quotidiane con la sola pensione di 257 euro al mese -, un misterioso benefattore e il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che nonostante il ruolo apparentemente marginale è stato fondamentale: ha messo in contatto i due.

Mister X

Così è stato ribattezzato sul Corriere, ha chiesto che il suo nome non finisse sulle pagine del giornale. “Quando si fa del bene lo si fa e basta – ha detto – senza pubblicità, senza altri fini, come un imperativo categorico”. Nonostante la richiesta il suo gesto è già sulla bocca di tutti nella città. Quel disabile, a seguito della perdita del lavoro, non è stato più in grado di pagare il mutuo e, terrorizzato dall’ormai imminente pignoramento dell’abitazione, è stato colpito da un ictus. Il benefattore, evidentemente commosso, ha chiamato il sindaco Nogarin che lo ha messo in contatto con il fratello di Alessandro. In pochi giorni ha preso la decisione: ha comprato quella casa all’asta giudiziaria per poi metterla a disposizione dello sfortunato primo proprietario, che potrà rimanervi per sempre senza pagare una lira di affitto: “Se un domani vorrà acquistarla di nuovo la riavrà al prezzo che l’ho pagata io – ha detto ai familiari -, altrimenti potrà restarci a vita”.