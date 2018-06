Cagliari a un passo dal primo colpo di queste prime settimane del mercato estivo. È partito ufficialmente il conto alla rovescia per arrivare alla firma sul contratto: Il 36enne esterno croato, Darijo Srna, ha informato la dirigenza rossoblù di accettare la proposta che gli è stata formulato lo scorso 4 giugno. C’è soltanto un problema per ora: Srna è al momento squalificato per doping, potrà tornare in campo dal 23 agosto.

fonte: Gazzetta dello Sport