Il Calciatore si toglie la vita a 24 anni, l’ultimo messaggio “Mamma sto venendo da te”

Brendon Holder lascia tutti a bocca aperta con il suo ultimo messaggio su Facebook: “Mi dispiace per tutti quelli che staranno male. Per favore, non pensate che io sia egoista. Non ero il migliore dei figli e degli amici. Mi dispiace non vedervi mia …. non vedo l’ora di vederti mamma. Chiedo scusa per chi starà male. Ciao ragazzi”. Pochi minuti dopo, ha pubblicato una foto di sua madre con lui da bambino. Il corpo senza vita di Brendon, calciatore del Carmarthen Stars, è stato trovato più tardi quel giorno.

Lo Carmarthen Stars ha annullato due partite in programma per questo weekend dopo aver appreso della tragedia. “Siamo devastati. Abbiamo perso un ragazzo magnifico e un giocatore di talento che ha segnato tanti goal per il club e ci ha aiutato per la promozione”, è il messaggio postato dalla squadra. Il coroner della Contea di Pembroke ha confermato che è stata aperta un’inchiesta sulla morte di Brendon Holder, anche se pare certo il fatto che il giovane abbia scelto di togliersi la vita.

Fonte: FanPage