Il cane non vuole fare il bagno, padrone lo lega a una pietra e lo butta a mare

La disumanità di un padrone verso il suo cane raggiunge limiti della follia quando la vittima è anche un cucciolo indifeso. La disavventura del povero cane che non voleva far il bagno ma che, costretto dal padrone, è stato legato ad una fune intorno al collo e una pietra per poi essere gettato nell’acqua. E’ accaduto nel Trapanese, dove il cagnolino fortunatamente è riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra.

Denunciato l’uomo di maltrattamento

Con non pochi sforzi il cane ha saputo raggiungere a nuoto la riva. Allertati dalla situazione anomala, molti i bagnanti che hanno contattato la polizia per soccorrere l’animale. Individuato e denunciato il cattivo padrone, l’uomo è accusato di maltrattamento di animali.