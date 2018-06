Il Castrovillari trova la D: battuto l’Agropoli con il gol di De Simone

Il Castrovillari balza in Serie D dopo aver battuto l’Agropoli 1-0 tra le mura amiche del Mimmo Rende. Nonostante la partita sia rimasta sempre equilibrata, i calabresi di mister Ferraro trovano il gol del vantaggio al 72′ firmato da De Simone. Nulla da fare per i salernitani di Olivieri che non hanno saputo dare un seguito all’1-1 maturato tra le mura amiche una settimana fa. L’allenatore del Castrovillari Francesco Ferraro ha dichiarato: «Abbiamo lottato ed ottenuto una promozione sofferta e meritata. Castrovillari torna in Serie D dopo un solo anno di Eccellenza e sono fiero di aver avuto la possibilità di allenare questo fantastico gruppo. Dovevamo vincere questa finale per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto in casa ed in trasferta. Ringrazio inoltre la dirigenza che ci è sempre stata vicina ed è stata colei che ci ha messo in condizione di ottenere questo importante traguardo».