IL CT MANCINI SALVA UN’ANZIANA. IL FIGLIO DELLA DONNA: “FORTUNA NON SIA AI MONDIALI”

Episodio curioso quello che ha coinvolto il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. L’allenatore azzurro ha soccorso un’anziana signora 94enne investita da un’auto in provincia di Senigallia, dove si trovava in vacanza con alcuni amici.

Il commento della donna

Il figlio dell’anziana signora, trasportata poi in ospedale, ha così commentato il gesto dell’allenatore: «Fortuna che l’Italia non partecipa ai Mondiali altrimenti non sarebbe stato lì. Quindi un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto».

fonte: Dagospia