Gerry Scotti è ancora capace di commuoversi e lo ammette in un’intervista: “Piango per ogni cosa”

Il cuore grande di Gerry Scotti- Il presentatore ammette senza mezzi termini di essere un gigante dal cuore d’oro. In una recente intervista ha dichiarato.” Mi commuovo ed emoziono con una facilità incredibile ed anche se, per un uomo può essere considerato una sorta di fragilità più accentuata rispetto alla donna, non me ne vergogno e lascio che capiti anche in tv”

Classe 1956, da poco ha compiuto 60 anni, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. “Se c’è un filmato sportivo con una grande vittoria io sono capace di emozionarmi anche solo per quello. I bambini sono un grande classico, le pagine di storia mi possono emozionare molto. Ultimamente piango spesso quando la televisione mostra il disagio delle persone anziane”.