Il debutto di Conte: alle 16 il giuramento al Quirinale.Dopo i ben tre lungi mesi senza un governo, l’Italia alle 16 potrà dire di avere finalmente un premier. Il grande giorno di Giuseppe Conte è arrivato, chissà che sia così anche per gli italiani. Alle 16 è previsto il giuramento con l’intera squadra di ministri al Quirinale. Cerimonia solenne davanti al capo dello Stato. Poi, appena ufficialmente in carica, Conti andrà a palazzo Chigi per lo passaggio di consegne con Paolo Gentiloni: la famosa cerimonia della campanella, simbolo del comando, nella sala delle Galere. Il governo si presenterà poi alle Camere la settimana prossima (lunedì in Senato) per ottenere il voto di fiducia.