Il figlio di 4 mesi piangeva, lui lo soffoca e lo uccide. Poi si fa una foto sorridendo…

William Herring, 42 enne, è stato arrestato per aver soffocato a morte il suo bambino appena nato in una stanza di un motel. Ora deve rispondere di omicidio preterintenzionale. La madre del bimbo di appena quattro mesi, Brianna Brochhausen, affronta le stesse accuse.

La ricostruzione

Lo avrebbero soffocato «perché piangeva troppo» per poi fare una «pausa sigaretta». Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine dello Stato americano del New Jersey. I genitori erano all’interno di un motel a Springfield Township quando è avvenuto il crimine. Nella stanza è stato trovato il corpo senza vita del bimbo. Il bambino sarebbe stato messo a faccia in giù sotto le coperte del letto, mentre Herring e Brochhausen erano fuori a fumare. Dopo 10 minuti i genitori sono tornati nella stanza e hanno notato che il bambino non respirava e hanno chiamato i paramedici. Il piccolo è stato portato al Children’s Hospital di Philadelphia, dove è stato dichiarato morto il 3 marzo.

Fonte: FanPage