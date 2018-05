“Il fratello minore”: presentazione del libro di Vincenzo Esposito alla libreria “Mooks Mondadori”

Si terrà Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 18:00, presso la libreria “Mooks Mondadori”, via Luca Giordano 158 a Napoli, la presentazione del libro “Il fratello minore” di Vincenzo Esposito ( Collana Dieci). Insieme con l’autore, intervengono: Conchita Sannino, inviata de La Repubblica, Gianni Molinari, vice-caporedattore Il Mattino. Modera: Aldo Putignano, editore e scrittore. Letture di Serena Venditto, scrittrice

Il libro

Napoli 1963. Marcello Narducci è un giornalista, rassegnato dopo tante delusioni e la censura fascista. È solo, morti il padre e la madre, morto anche suo fratello maggiore, nella Grande guerra, alcuni anni prima che egli nascesse. Ma pur non avendolo mai conosciuto, con suo fratello vive un rapporto particolare, ossessivo. Che si riaccende per un atroce delitto. Un’intera famiglia è sterminata in un appartamento chiuso: un caso che presto gli svela corrispondenze con la sua vita. Fra cui il tormentato rapporto tra due altri fratelli.

L’autore

Vincenzo Esposito è nato a Napoli dove vive. Giornalista professionista dal 1989, è vice redattore capo del “Corriere del Mezzogiorno”.

