Dal cinema al teatro con l’obiettivo di una produzione culturale che diventi anche sviluppo economico per la città. Ritorna su uno dei suoi obiettivi fondativi il “Sabato delle Idee”, il pensatoio fondato dallo scienziato Marco Salvatore che mette insieme alcune delle eccellenze accademiche, culturali e scientifiche della città di Napoli. Pochi mesi fa la nona edizione della rassegna si era chiusa con tre idee per il cinema a Napoli: Casa del Cinema, Mediateca e Polo Industriale per una Cinecittà tutta napoletana. La decima edizione avvia adesso, in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, un nuovo osservatorio progettuale su “Il futuro del teatro”. L’appuntamento è per sabato

21 aprile alle ore 10 nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa. Una scelta non casuale quella dell’Ateneo napoletano che rappresenta un grande polo formativo nel settore del cinema e del teatro, con una Scuola di Cinema e Televisione, un Master sulla pedagogia del teatro ed un Corso di Perfezionamento post lauream sul teatro come strumento di formazione scolastica.

Dal Teatro San Carlo al Teatro Stabile di Napoli, dal Teatro Augusteo al Bellini. All’Università Suor Orsola Benincasa “Il Sabato delle Idee” riunirà gli Stati Generali del teatro napoletano per parlare del futuro del teatro e della produzione teatrale che genera economia. Al tavolo della discussione coordinata dal presidente dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, Giulio Baffi, si confronteranno critici, registi e manager del settore con gli interventi, tra gli altri, del direttore artistico del Teatro Augusteo, Giuseppe Caccavale, del direttore del Teatro Stabile di Napoli, Luca de Fusco, del direttore artistico della Casa del Contemporaneo, Igina Di Napoli, del presidente della Fondazione Campania dei Festival, Luigi Grispello, del presidente del tavolo tecnico “Europa Creativa”, Cristina Loglio, del vicepresidente del Teatro Stabile di Napoli, Rosita Marchese, del direttore artistico della Fondazione Teatro di San Carlo, Paolo Pinamonti, del sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo, Rosanna Purchia, del presidente della Fondazione Teatro Bellini, Daniele Russo e del presidente della Fondazione ARTEC, Lello Serao.

Ad aprire i lavori del Sabato delle Idee sul futuro del teatro ci saranno il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi e il direttore scientifico dell’IRCCS SDN, Marco Salvatore.

Le conclusioni del dibattito saranno affidate al regista Mario Martone che all’interno dell’antica cittadella di Suor Orsola ha girato uno dei suoi più grandi successi cinematografici: “Il giovane favoloso”, il film con Elio Germano sulla vita di Giacomo Leopardi.