IL LOCALE DEL FIGLIO VA A FUOCO, MAMMA SI SENTE MALE E MUORE

Ha visto la macelleria del figlio in fiamme ed ha avuto un malore. Una 68enne è morta in ambulanza, nonostante gli sforzi del personale medico.

I FATTI

Stando ad una prima ricostruzione – come riporta Ottopagine.it – un incendio si è sprigionato in una macelleria del posto. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono state sedate dai caschi rossi, ma purtroppo il rogo aveva già distrutto buona parte dell’attività. I militari ascolteranno ora il titolare dell’attività commerciale. Al momento non si esclude la pista dolosa.