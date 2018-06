IL METEO: ANCORA TEMPORALI, ECCO LE ZONE INTERESSATE

In attesa che l’anticiclone africano si porti sul Mediterraneo, l’Italia resta per il momento ancora sotto tiro di una circolazione d’aria fresca ed instabile richiamata dal vortice depressionario in quota collocato sui Balcani.

Il meteo resta così ancora in parte compromesso, soprattutto sui versanti adriatici ed al Sud Italia. Un impulso instabile ha temporaneamente riportato piogge e temporali sparsi anche al Nord Italia, a macchia di leopardo sulle pianure.

L’evoluzione meteo nel corso di giovedì vedrà ancora penalizzato soprattutto il basso versante adriatico, con precipitazioni presenti già dal mattino, sotto forma di rovescio o temporale anche sulle zone costiere. Qualche pioggia non è esclusa anche su Alpi Orientali e Friuli.

AL POMERIGGIO

Entrerà in gioco l’instabilità ad evoluzione diurna che coinvolgerà i rilievi, con acquazzoni più probabili a ridosso dei versanti adriatici della dorsale appenninica fra Abruzzo e Molise, ma rovesci coinvolgeranno anche Appennino Campano, Lucania ed Alta Calabria.