Il meteo di domenica 16 settembre

Al Nord: Al mattino locali precipitazioni tra Piemonte e Lombardia, ampie schiarite sui settori orientali. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi e sugli Appennini con acquazzoni e temporali sparsi, generalmente soleggiato sulle coste e sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità sui settori occidentali, tempo asciutto sulle altre zone con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti Nord Orientali. Mari generalmente poco mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile sia sul Tirreno che sull’Adriatico con ampi spazi di sereno alternati a qualche innocua nube. Al pomeriggio possibili piogge o temporali sugli Appennini, tempo asciutto sulle coste ma con addensamenti sparsi. In serata ancora locali precipitazioni sulle zone interne ma in esaurimento, asciutto altrove con ampie schiarite e qualche nube sparsa. Temperature minime in aumento e massime stabili. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino soleggiato e stabile sulle regioni Peninsulari e sulla Sicilia, nubi sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia o acquazzone su Sardegna, Molise e Calabria, tempo stabile altrove con nubi sparse alternate a qualche schiarita. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo o in lieve rialzo. Venti deboli generalmente da Nord. Mari da poco mossi a mossi.

fonte: Centrometeoitaliano