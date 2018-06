Il Meteo oggi 7 giugno . Domani al Nord non sarà una gran giornata, con nuvole fin dalla mattina e temporali inizialmente soltanto sulle Alpi, poi dal pomeriggio e soprattutto in serata coinvolgeranno la pianura, soprattutto nel Piemonte meridionale. Pioverà anche in Sardegna, mentre nelle regioni del Centro Italia sono previste nuvole, con qualche possibile rovescio. Al Sud, il cielo sarà soprattutto sereno, o con qualche velatura qua e là.