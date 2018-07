IL METEO OGGI: TRACCE DI ESTATE, MA E’ SOLO UN’ ILLUSIONE

Le previsioni del tempo per oggi danno piovaschi, rovesci e temporali in varie parti d’Italia, al nord (comprese le zone allagate del Trentino-Alto Adige), al centro e al sud. Non ci saranno comunque grossi abbassamenti delle temperature.

Nord

Per tutto il giorno ci sarà cielo nuvoloso sulla Liguria, sulle Alpi, sull’Emilia-Romagna e sul Triveneto: ci saranno anche rovesci e temporali sparsi, ma nelle ore serali la situazione migliorerà. Nel resto del nord il cielo sarà sereno di mattina, si coprirà un po’ col proseguire della giornata.

Centro e Sardegna

In Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e aree interne del Lazio ci sarà cielo coperto, con deboli rovesci e qualche temporale locale tra la fine della mattinata e il pomeriggio. Verso sera il cielo si farà sereno, a partire dalle zone affacciate sul mar Tirreno. Nel resto del centro Italia e in Sardegna ci sarà bel tempo, anche se di mattina si vedrà qualche nuvola bassa nelle aree interne della Sardegna.

Sud e Sicilia

Il cielo sarà nuvoloso sulle montagne molisane e pugliesi, in Campania e sulle coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia; in queste zone di pomeriggio potrebbero verificarsi piovaschi e deboli rovesci. Nel resto del sud il cielo sarà limpido e terso in generale; il cielo potrebbe coprirsi temporaneamente lungo la costa adriatica.