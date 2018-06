IL METEO OGGI

Un temporaneo rientro di correnti fresche di Grecale porterà degli annuvolamenti sui rilievi alpini e un calo delle temperature al Nord. Continuerà a fare caldo sulle regioni tirreniche, la Sardegna e il Foggiano con picchi di 33/34°C, ma anche sulla Valpadana centro-occidentale si toccheranno 30/32°C; più ventilato invece lungo le coste del medio-alto Adriatico con massime non oltre i 25/27°C.

L’ALTA PRESSIONE

La struttura di alta pressione tenderà a indebolirsi già nel corso della prossima settimana, soprattutto al Nord. La coda di una perturbazione porterebbe tra martedì e mercoledì qualche temporale sulle regioni settentrionali e in parte anche al Centro. Per questa stagione estiva non ci aspettiamo ondate di caldo africane durature.