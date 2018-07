Il Meteo oggi

Le previsioni del tempo di oggi vale la pena saperle solo per chi sta al Nord, perché al Centro e al Sud ci sarà sole ovunque e per tutto il giorno, salvo qualche rannuvolamento sui rilievi di Marche e Abruzzo e al mattino sulla Campania settentrionale e Molise, e qualche velatura in serata in Toscana. Non piove, comunque.

Al Nord

Invece dovrebbe: poco, sulle aree alpine e dal pomeriggio su Triveneto e Romagna. In serata si dovrebbe rasserenare comunque anche lì.