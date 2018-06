IL MILAN ATTENDE LA SENTENZA UEFA, COMMISSO INTERESSATO AL CLUB

Il futuro del Milan fra Nyon e New York. Domani si apre una settimana decisiva per le prospettive rossonere, a partire dalla sentenza Uefa sulla questione del fair-play finanziario. Col passare delle ore cresce il pessimismo: le chance che la squadra di Gattuso venga privata dell’Europa League conquistata sul campo nell’ultimo campionato sono altissime e anzi c’è il timore che la Uefa opti per una vera e propria stangata, infliggendo al Milan due anni di esclusione dalle coppe oltre a una multa salatissima (si parla di 30 milioni di euro). Quello della Camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per club della Uefa è comunque il primo grado: i rossoneri sono pronti a fare ricorso al Tas dove potrebbero presentarsi con importanti novità societarie. Yonghong Li ha tempo fino al 9 luglio per rimborsare i 32 milioni di euro anticipati da Elliott ma tutto lascia pensare che l’era cinese sia ormai al tramonto. A quel punto la societa’ passerebbe nelle mani del fondo americano e per il futuro si prospetta uno scenario sempre a stelle e strisce. Nella giornata di venerdì è uscita allo scoperto la famiglia Ricketts, già proprietaria dei Chicago Cubs nella Mls, che in una nota si è detta “interessata ad acquisire uno stakeholder di controllo nell’AC Milan“, garantendo “investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo”. Ma non è questa l’unica ipotesi in ballo. Il viaggio di Han Li, braccio destro di Yonghong Li, a New York avrebbe dato i suoi frutti con Rocco Commisso interessato a rilevare il club.

Calabrese d’origine come Mirabelli e Gattuso, il magnate fondatore di Mediacom con un patrimonio stimato in oltre 4 miliardi di dollari rappresenterebbe al momento l’alternativa piu’ concreta. Del resto Commisso non è nuovo al mondo del calcio avendo salvato dal fallimento nel 2017 i mitici New York Cosmos. Potrebbe essere lui l’uomo della Provvidenza per il Milan, non solo a livello economico – non è da escludere comunque che Yonghong Li possa anche rimanere come socio di minoranza – ma anche in chiave Tas: dovesse andare male a Nyon, presentarsi a Losanna con alle spalle una proprieta’ ritenuta piu’ affidabile e solida potrebbe restituire a Bonucci e compagni un posto in Europa.