Il Ministro della Salute sconvolge tutti: “sono contraria all’obbligo di vaccinazione…” Così il nuovo ministro alla salute si presenta. Giulia Grillo, catanese, 43 anni, medico con specializzazione in medicina legale, grillina doc. A quanto pare la sua immagine come ministro della Salute del governo Conte si identifica soprattutto con le idee, sue e dell’intero Movimento, sulle vaccinazioni. «Non sono contraria però non ci deve essere l’obbligo», ha più volte affermato in linea col manifesto scritto dall’immunologo Guido Silvestri, ora ricercatore noto negli USA, chiamato a titolo gratuito dal partito per impostare la strategia vaccinale. Silvestri ha corretto l’iniziale ostilità dei 5stelle alle vaccinazioni, indicando una strada più ragionevole e scientificamente condivisibile che combacia con quella della Lega. Vaccini sì, senza obbligo, con la persuasione dei cittadini.