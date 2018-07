IL NOTO ESPONENTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE È MORTO IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE. MORTE ANCHE MOGLIE E FIGLIA.

Famiglia distrutta in uno schianto sulla A1 nei pressi di Cassino, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Nello scontro tra due auto sono morti due 35enni calabresi (l’avvocato Stanislao Acri e la moglie Daria Olivoe) e il loro bimbo di 6 mesi. La famiglia, di Rossano Calabro, stava rientrando a casa dopo alcuni giorni trascorsi a Roma.

L’incidente

La macchina, una Fiat Punto, ha prima sbattuto contro un’altra vettura e poi contro lo spartitraffico di cemento. L’incidente si è verificato poco prima delle 13, creando diversi chilometri di coda. Sul posto è giunta anche una eliambulanza ma ormai per le vittime non c’era più nulla da fare.Acri era conosciuto nella città ionica calabrese. Attivista del Movimento 5 Stelle, nel 2016 era stato candidato sindaco della città, senza arrivare al ballottaggio. Il cordoglio del leader M5s Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: “Una tragedia immane. Porgo le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari e gli amici”. Drammatico weekend sulle strade – Vittime a causa di un incidente anche nel Salento: due morti e 4 feriti nella notte sulla strada tra Surbo e Torre Chianca. Un 15enne è invece morto nel Sannio quando la macchina in cui era con tre amici di 18 e 20 anni è andata fuori strada. (Tgcom24)